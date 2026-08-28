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Polatlı'da müdahaleye giden ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Polatlı'da yem makinesine kapılan kişi için giden ambulansla otomobil çarpıştı; ambulansta 3, otomobilde 2 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:05

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polatlı'da müdahaleye giden ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Polatlı'da müdahaleye giden ambulansla otomobil çarpıştı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, acil müdahale için yola çıkan bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Polatlı-Yunak yolu Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın başladığı görev, Yenimehmetli Mahallesi'nde yem makinesine kapılan bir kişi için yapılan çağrı üzerine ambulansın sevk edilmesiydi. Mevlana Caddesi üzerinde seyir halindeyken ambulans, Milli Egemenlik Caddesi'nden çıkan otomobille çarpıştı.

Kazanın etkileri ve ilk müdahale:

Kazada ambulansta bulunan 3 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgede ekipler tarafından güvenlik ve trafik önlemleri alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE YEM MAKİNESİNE KAPILAN BİR KİŞİYE MÜDAHALE ETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN...

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE YEM MAKİNESİNE KAPILAN BİR KİŞİYE MÜDAHALE ETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN AMBULANS, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI. KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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