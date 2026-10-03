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Polatlı'da muhtar drenaj çalışmasında göçükte yaşamını yitirdi

Polatlı'da ASKİ'nin drenaj çalışmasında meydana gelen göçükte Müslüm Mahallesi muhtarı 50 yaşındaki Tufan Bahçeci toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polatlı'da muhtar drenaj çalışmasında göçükte yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Polatlı ilçesi Müslüm Mahallesi'nde, ASKİ ekiplerince yürütülen drenaj çalışması sırasında kazılan kanalda göçük meydana geldi. Çalışmaları takip eden mahalle muhtarı 50 yaşındaki Tufan Bahçeci göçük altında kaldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Bahçeci'nin yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak polis ve ilgili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldı; göçüğün nedeni henüz belirlenemedi.

TUFAN BAHÇECİ HAYATINI KAYBETTİ.

TUFAN BAHÇECİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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