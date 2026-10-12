Polatlı'da trafik kazası: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ankara Caddesi ile Bozkurt Caddesi kesişiminde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış Ş. idaresindeki 06 DYD 256 plakalı otomobil, Ankara Caddesi üzerinde ilerlerken, Bozkurt Caddesi üzerinden ters yönde gelen Mustafa S. yönetimindeki 06 GBV 769 plakalı motosiklete çarptı.

yaralanma ve olay yerindeki müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

soruşturma ve işlem:

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Satılmış Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve inceleme sürüyor.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.