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Polatlı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan yayanın yaşam mücadelesi sona erdi

Polatlı Kuşçu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı Mazlum Adanmış, üç günlük yoğun bakımın ardından hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Polatlı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpılan yayanın yaşam mücadelesi sona erdi

Kaza anı ve ilk müdahale:

Polatlı ilçesi Kuşçu mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir aracın çarpmasına maruz kalan Mazlum Adanmış, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve Adanmış'ı hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki süreç ve yaşam mücadelesi:

Yoğun bakımda tedavi gören Adanmış, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAZLUM ADANMIŞ

MAZLUM ADANMIŞ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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