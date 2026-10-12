Polemiğe girmeyen tutum: Cemil Tugay'dan Özgür Özel'in sözlerine 'Kem söz sahibine aittir' yanıtı

Şato zirvesinde katılım ve gündem:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılımının ardından Tarihi Şato Binası'nda düzenlenen üst düzey bir zirveye ev sahipliği yaptı. Toplantıya AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Bilici ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen katıldı.

Zirvede, İzmir kent gündemi ve yerel yönetim hizmetlerinin yeni dönemdeki yol haritası ele alındı. Toplantının içeriği, yerel hizmetlerin koordinasyonu ve AK Parti ile yürütülecek işbirliklerine odaklandı.

Tugay'ın yanıtı ve polemikten kaçınma stratejisi:

Toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden ayrılışı sonrası sarf ettiği "sütü bozuk" ifadesinin hatırlatılması üzerine kısa ve mesafeli bir yanıt verdi. Polemiğe girmekten kaçındığını vurgulayan Tugay, kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemediğini belirtti ve eski genel başkanına dair sözü özetlerken 'Kem söz sahibine aittir' ifadesini kullandı.

Bu tutum, Tugay'ın kamuoyunda tartışmalara doğrudan yanıt vermekten kaçınan ve zirvedeki gündemi önceliklendiren yaklaşımını yansıtıyor. İzmir yönetiminin yeni dönemde atacağı adımların ayrıntılarının ise önümüzdeki süreçte şekillenmesi bekleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, AK PARTİ'YE TRANSFERİ SONRASI ŞATO'DA DÜZENLENEN KRİTİK ZİRVENİN ARDINDAN ÖZGÜR ÖZEL'İN SERT AÇIKLAMALARINA YANIT VERDİ. POLEMİĞE GİRMEKTEN KAÇINDIĞINI BELİRTEN TUGAY, ESKİ GENEL BAŞKANININ İFADELERİ İÇİN "KEM SÖZ SAHİBİNE AİTTİR" DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU.