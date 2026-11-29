Olayın gelişimi:

Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı bildirilerek polis merkezine davet edildi.

Şüpheli, polis memuruna aracının olmadığını söyleyerek, ancak alınması halinde ifade verebileceğini belirtti. Bunun üzerine ekipler, şahsı almak için adrese gitti.

Adrese gelen polis ekiplerine karşı şahısın bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. Olay anında şahsın psikolojik sorunları olduğunun ileri sürüldüğü belirtildi.

Müdahalenin ayrıntıları:

Polis memurları ilk olarak saldırgana biber gazıyla müdahale