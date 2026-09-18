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Polis merkezine çarpan bomba yüklü araçla başlayan saldırı Kohat'ta 21 can aldı

Kohat'taki polis yerleşkesinde cuma namazı sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 21'e, yaralı sayısı 70'e çıktı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Polis merkezine çarpan bomba yüklü araçla başlayan saldırı Kohat'ta 21 can aldı

Saldırının ayrıntıları:

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde bulunan polis merkezi yerleşkesinde, cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e, yaralananların sayısı ise 70'e yükseldi. Yetkililer, patlamanın yerleşkenin giriş kapısına çarpan bir araçla gerçekleştirildiğini ve ilk fazın bir intihar saldırısı olduğunu bildirdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi:

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü (IGP) Zülfikar Hamid olay yerinde yaptığı açıklamada, patlamanın ardından teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve saldırı sırasında yerleşkeye başka eylemler de düzenlendiğini ifade etti. Hamid, saldırı sonrasında yerleşkeye giren 7 silahlı kişiden, biri intihar bombacısı olmak üzere toplam 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Görüntüler ve soruşturma:

Çevredeki güvenlik kameraları, yerleşkeye doğru gelen bomba yüklü aracın kapıya çarpma ve patlama anını anbean kayıt altına aldı. Yetkililer, görüntülerin soruşturma ve olayın ayrıntılarının belirlenmesinde kullanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şahbaz Şerif saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Zardari, ölenler ve yaralananlar için derin üzüntü duyduğunu belirterek, yetkililere etkilenenlere derhal ve mümkün olan en iyi tıbbi tedavinin sağlanması talimatını verdi.

Pakistan&#039;da polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen...

Pakistan'da polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdaki can kaybı 21’e yükseldi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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