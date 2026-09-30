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Polis öğrencileri tiyatro ile buluşturdu: 250 öğrenci 'İbiş’in Rüyası'nı izledi

Bursa Emniyeti'nin ÇOGEP destekli 'Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa' projesiyle 250 öğrenci, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroyla buluştu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Polis öğrencileri tiyatro ile buluşturdu: 250 öğrenci 'İbiş’in Rüyası'nı izledi

etkinliğin kapsamı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ÇOGEP destekli 'Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa' projesi çerçevesinde 250 öğrenci tiyatro etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte Emir Buhari Ortaokulu, Semiha Mustafa Özer Ortaokulu ve Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen 'İbiş’in Rüyası' oyununu izledi.

ulaşım ve güvenlik:

Öğrenciler, gösterim için okullarından Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlarla alınarak salona getirildi; tiyatro sonrası aynı araçlarla yeniden okullarına bırakıldılar. Organizasyon sırasında öğrenci güvenliği ve koordinasyonu için Emniyet görevlileri hazır bulundu.

amaç ve proje devamı:

Etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve onları suç ile zararlı alışkanlıklardan koruyarak topluma kazandırmayı hedefliyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlere yönelik sosyal projelerin devam edeceğini bildirdi.

BURSA&#039;DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA 250 ÖĞRENCİ, TİYATRO...

BURSA'DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA 250 ÖĞRENCİ, TİYATRO ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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