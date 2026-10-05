Polis radyosunun 74. kuruluş yıldönümünde stüdyodan güven mesajı

Polis radyosunun 74. kuruluş yıldönümünde canlı yayın

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye Polis Radyosu'nun 74. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Ankara Stüdyosu'nu ziyaret ederek canlı yayına katıldı. Mikrofon başında araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde programı dinleyen vatandaşlara Türk Polis Teşkilatı adına sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletti.

radyonun iletişim köprüsü rolü:

Fidan, Türkiye Polis Radyosu'nun 5 Ekim 1952 tarihinde yayın hayatına başladığını hatırlatarak, kuruluşundan bu yana teşkilat ile vatandaşlar arasında önemli bir iletişim köprüsü işlevi gördüğünü vurguladı. Radyonun toplum nezdinde bir güven veren nefes ve ses olma misyonunu sürdürdüğünü belirtti.

yayınların toplumsal katkıları ve çalışanlara teşekkür:

Yayınların müzik programlarının ötesinde trafik güvenliği, asayiş, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele gibi toplumsal açıdan önem taşıyan konularda farkındalık artırma işlevi üstlendiğini ifade eden Fidan, mikrofon başında, kurgu masasında ve yayın planlamasında görev yapan tüm çalışanlara teşekkür etti. Ziyaretini Türkiye Polis Radyosu'nun 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak tamamlayan Fidan, radyonun yayın hayatındaki başarısının ve topluma yönelik çalışmalarının artarak devam etmesini temenni etti.

MNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, TÜRKİYE POLİS RADYOSU’NUN 74. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANKARA STÜDYOSU’NU ZİYARET EDEREK CANLI YAYINA KATILDI.