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Polisin devriyesi kayıp Alzheimer hastasını sağ salim ailesine teslim etti

Çal'da evinden ayrılan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak, devriye gezen polis ekipleri tarafından koyunlarını almaya giderken sağ salim bulundu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polisin devriyesi kayıp Alzheimer hastasını sağ salim ailesine teslim etti

Polis devriyesi kayıp yaşlı kadını evine ulaştırdı

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak, evden çıktıktan sonra bir süre sonra bulunamayınca yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede kayıp kadını aramak için çalışma başlattı. Kayıp ihbarı, ekiplerin alarm durumuna geçmesine neden oldu.

Arama çalışmaları:

Jandarmanın yürüttüğü arama sürerken, bölgedeki devriye gezen polis ekipleri Solak'ı fark etti. Polis ekiplerinin ulaştığı kadının, ekiplere "Koyunlarımı almaya gittim" dediği öğrenildi.

Ailenin tepkisi ve olayın sonu:

Solak bulunduğu noktadan alınarak yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından yakınları, kadının sağ salim bulunmasının ardından rahat bir nefes aldı.

Olay, jandarma ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasının sonucu kısa sürede çözüldü ve yaşlı kadının güvenli şekilde ailesine kavuşması sağlandı.

ALZHEİMER HASTASI DURAN SOLAK

ALZHEİMER HASTASI DURAN SOLAK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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