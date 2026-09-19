Polisin devriyesi kayıp Alzheimer hastasını sağ salim ailesine teslim etti

Polis devriyesi kayıp yaşlı kadını evine ulaştırdı

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Duran Solak, evden çıktıktan sonra bir süre sonra bulunamayınca yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede kayıp kadını aramak için çalışma başlattı. Kayıp ihbarı, ekiplerin alarm durumuna geçmesine neden oldu.

Arama çalışmaları:

Jandarmanın yürüttüğü arama sürerken, bölgedeki devriye gezen polis ekipleri Solak'ı fark etti. Polis ekiplerinin ulaştığı kadının, ekiplere "Koyunlarımı almaya gittim" dediği öğrenildi.

Ailenin tepkisi ve olayın sonu:

Solak bulunduğu noktadan alınarak yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından yakınları, kadının sağ salim bulunmasının ardından rahat bir nefes aldı.

Olay, jandarma ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasının sonucu kısa sürede çözüldü ve yaşlı kadının güvenli şekilde ailesine kavuşması sağlandı.

ALZHEİMER HASTASI DURAN SOLAK