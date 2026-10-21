Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6662 -0,08%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.627,78 +0,33%
EUR/USD 1,1221 -0,17%
Brent Petrol 108,67 -0,11%
--°

Polisin hızlı müdahalesi sürücünün hayatını kurtardı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan sürücü el işaretleriyle polisten yardım istedi; polisler Heimlich manevrasıyla kurtardı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Polisin hızlı müdahalesi sürücünün hayatını kurtardı

olay yerinde panik ve yardım çağrısı:

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde seyir halindeyken aniden rahatsızlanan bir erkek sürücü, aracını Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurdu. Dışarı çıkan sürücü boğazını tutarak el işaretleriyle polis ekiplerinden yardım istedi; kısa sürede durumun nefes borusuna bir şeker kaçması olduğu anlaşıldı.

polisin müdahalesi ve teknik detaylar:

Olayı fark eden polis ekipleri vakit kaybetmeden müdahale etti. Ekipler, sürücünün boğulmasını önlemek amacıyla uyguladıkları Heimlich manevrası sonucu, nefes borusunu tıkayan şekeri çıkararak kişinin nefes almasını sağladı. Müdahale sonrası sürücü rahat bir nefes aldı ve uygulamanın başarılı olduğu görüldü.

kontrol ve güvenlik kayıtları:

Olayın ardından sürücü, kontrol amacıyla bir süre istasyon içinde dinlendirildi. Kendisini iyi hissettiğini belirten vatandaş, hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti. Yaşanan anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler olay yerindeki hızlı müdahalenin önemini gözler önüne serdi.

KIRŞEHİR’İN AKPINAR İLÇESİNDE NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN VE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN SÜRÜCÜ...

KIRŞEHİR’İN AKPINAR İLÇESİNDE NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN VE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN SÜRÜCÜ, BÖLGE TRAFİK POLİSLERİNİN UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi
images

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çöküşü: enkaz altında kalanlar için çalışmalar sürü...
images

Kaliningrad'da ıssız araziye düşen Su-30SM: iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtul...
images

Kırcalar'da tarla yolu kazası: traktör ters döndü, 1 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti ve nikah daveti

Pendik’te tedarikçilere odaklı sanayi buluşması: PESİAD ikinci kez sahnedeydi

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çöküşü: enkaz altında kalanlar için çalışmalar sürüyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi