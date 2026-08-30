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Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı

İlkadım'da kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay 9 gün hapis cezası olan Y.U., polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:08

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı

İlkadım'da arama ve yakalama:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kasten yaralama suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

operasyonu yürüten birimler:

Operasyon, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, aranan hükümlünün İlkadım ilçesinde bulunduğu adresi tespit etti ve planlı bir müdahaleyle operasyonu hayata geçirdi.

işlemler ve teslim:

Düzenlenen müdahale sonucunda yakalanan Y.U., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE, KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA 9 YIL 5 AY 9 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE, KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA 9 YIL 5 AY 9 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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