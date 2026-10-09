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Polisin sırtında taşınan Nazmiye için bakan Çiftçi'den teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Meram'da Gökmen dron ile bulunan 82 yaşındaki alzaymır hastası Nazmiye'nin kurtarılmasında görevli polisleri kutladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:32

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EDİTÖR: Elif Demir

Polisin sırtında taşınan Nazmiye için bakan Çiftçi'den teşekkür

Olayın detayları:

Konya'nın Meram ilçesinde kırsal alanda kaybolan 82 yaşındaki Nazmiye, polis ekiplerinin yürüttüğü arama sonucunda bulundu. Çalışmalarda Gökmen dron sistemi devreye alındı ve ekipler hastayı güvenli şekilde yerel sağlık görevlilerine teslim etti.

Yürümekte güçlük çeken ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Nazmiye'nin bulunma anı çevrede duygusal anlara sahne oldu; hastanın bir polis memuru tarafından sırtında taşınması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bakanın açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda arama-kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ve ekiplerin sergilediği insan odaklı yaklaşımın takdire şayan olduğunu belirtti. Çiftçi, görevli personeli ve arama çalışmalarına katkı veren tüm ekipleri tebrik etti.

Bakan, polis teşkilatını milletin evladı olarak tanımlayarak, ekiplerin milletine hizmeti şeref bildiğini vurguladı ve Nazmiye için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplumsal yankı ve koordinasyonun önemi:

Olay, hem yerel halkta hem de çevrimiçi platformlarda dayanışma ve takdir duygusu uyandırdı. Yetkililer, benzer vakalarda teknolojik araçların ve ekipler arası koordinasyonun hayat kurtarıcı rolünü tekrar hatırlattı.

Polisin insani tutumu, olayın geniş kesimlerde olumlu karşılanmasını sağlarken, Bakan Çiftçi'nin mesajı ekiplerin moralini güçlendirici bir değerlendirme olarak değerlendirildi.

Bakan Çiftçi: &quot;Nazmiye teyzemizi sırtında taşıyan polis kardeşimiz milletimizin gönlüne...

Bakan Çiftçi: "Nazmiye teyzemizi sırtında taşıyan polis kardeşimiz milletimizin gönlüne dokundu"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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