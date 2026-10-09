Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

Polisin zamanında müdahalesi kadını kurtardı

9 Ekim 2026'de Efeler'de uzaklaştırma kararı olan bir şüphelinin ikamete girip eşine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine polis kapıyı kırıp kadını kurtardı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Polisin zamanında müdahalesi kadını kurtardı

Efeler'de ihbar üzerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, 9 Ekim 2026 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir şahsın karar kapsamında yaklaşmasının yasak olduğu ikamete zorla girdiğine dair ihbar alındı. İhbarı değerlendiren Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

olayın gelişimi:

Olay yerine ulaşan ekipler, ikametten gelen bağırışma ve yardım sesleri üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri girildiğinde; hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç. isimli şahsın, eşi S.Ç.'nin boğazını sıktığı esnada polis müdahale etti ve kadının hayatı tehlikeli bir durumun eşiğinden alındı.

adli süreç ve sağlık durumu:

Olayda yakalanan M.Ç. gözaltına alındı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından sağlık kontrolleri yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesi, uzaklaştırma kararlarına rağmen meydana gelen bu ihlal vakasında olası daha ağır sonuçların önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİS KAPIYI KIRDI, KADINI KURTARDI

POLİS KAPIYI KIRDI, KADINI KURTARDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı
images

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı
images

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı
images

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yüks...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yükseldi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı