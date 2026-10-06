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Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Erzincan'da Hep Birlikte Güçlüyüz projesi kapsamında Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu'ndaki başarılı 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık seti ve okul çantası verildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 00:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Erzincan'da polisin eğitim desteği:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Hep Birlikte Güçlüyüz projesi kapsamında il genelinde eğitim desteği sağlanmaya devam ediyor. Çalışma, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde planlandı.

Uygulama ve dağıtım:

Proje kapsamında Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu'nda eğitim gören ve akademik başarı gösteren 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık setleri ile okul çantaları teslim edildi. Dağıtım etkinliğini polis ekipleri bizzat gerçekleştirerek öğrencilerle birebir iletişim kurdu.

Amaç ve beklentiler:

Çalışmanın temel hedefleri arasında öğrencilerin eğitim hayatlarına somut destek sunmak, sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamak ve polis ile öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirmek yer alıyor. Yetkililer, benzer uygulamaların motivasyonu artıracağını ve sınav hazırlıklarında ailelere de fayda sağlayacağını belirtti.

Proje, yerel düzeyde eğitim odaklı iş birliklerinin örneklerinden biri olarak gösteriliyor; okul ve emniyet arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi, benzer desteklerin devamına zemin hazırlayacak.

ERZİNCAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA AKADEMİK BAŞARI GÖSTEREN 8. SINIF...

ERZİNCAN’DA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA AKADEMİK BAŞARI GÖSTEREN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE LGS HAZIRLIK SETİ VE OKUL ÇANTASI HEDİYE EDİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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