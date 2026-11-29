Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Genez Sokak'ta hafta sonu trafik yoğunluğunun bulunduğu noktada yapılan denetimde, yüksek sesle müzik çalınması nedeniyle bir sürücüye idari işlem yapıldı. Bölgedeki ekipler uzun araç kuyruklarının olduğu sokakta trafik akışını sağlamak üzere görev yapıyordu.

Denetim ve müdahale:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçları da kontrol etti. Ekiplerin dikkatini çeken araç içinden İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısı yüksek sesle duyuldu. Aracın yanına yaklaşan trafik polisi sürücüyü uyararak, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" dedi ve sürücü hakkında işlem başlattı.

Diğer ihlaller ve yaptırımlar:

Aynı denetimde yüksek sesle müzik dinlemek dışında çeşitli trafik kuralı ihlalleri yapan diğer sürücüler de tespit edildi ve gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Ekipler, denetimlerin trafik akışını düzenlemeye ve çevreyi rahatsız eden davranışları önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Yetkililer, araç içinde müzik dinlenmesinin kişisel tercih olduğunu ancak bunun çevreye rahatsızlık verecek düzeye ulaşmaması gerektiğini belirtiyor; kural ihlali durumunda idari işlem uygulanabileceği hatırlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE HAFTA SONU YOĞUNLUĞUNUN YAŞANDIĞI GENEZ SOKAK’TA DENETİM YAPAN TRAFİK POLİSİ, OTOMOBİLİNDE YÜKSEK SESLE İBRAHİM TATLISES’İN "AYRILAMAM" ŞARKISINI DİNLEYEN SÜRÜCÜYE, "SEN BELKİ AYRILAMAZSIN AMA HERKES SENİN GÜRÜLTÜNÜ DİNLEMEK ZORUNDA DEĞİL. MÜZİĞİN SESİNİ KENDİNE KADAR AÇ, CEZA ARKANDAN GELECEK" DİYEREK CEZAİ İŞLEM UYGULADI.