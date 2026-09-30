Polisten lise öğrencilerine meslek tanıtımı ve güvenlik eğitimi

Polis ekipleri lisedeki öğrencilerle bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte emniyet görevlileri, mesleğin tanıtımı ile günlük hayatta uygulanabilecek güvenlik önlemlerini paylaştı.

eğitimin içeriği:

Eğitim programında öğrencilere önce polisliğin görev ve sorumlulukları aktarıldı. Görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının doğru ve etkin kullanımına dair uygulamalı ve pratik bilgiler verdi; hangi durumlarda arama yapılması gerektiği ve çağrı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.

Ayrıca günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kişisel güvenlik tedbirleri ile trafik kurallarına ilişkin temel bilgiler sunuldu. Emniyet yetkilileri, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak örnek vakalar üzerinden dikkat edilmesi gereken davranışları vurguladı.

amaç ve devam eden çalışmalar:

Programın amacı, gençlerin güvenlik bilincini artırmak ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerini benimsetmektir. Emniyet müdürlüğü, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini ve okul ziyaretlerini periyodik olarak sürdüreceklerini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR POLİS EKİPLERİ, EMİR MURAT ÖZDİLEK TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.