Pompalı tüfekle sokakta dehşet: sanığa 83 yıl 4 ay hapis

Samsun'daki pompalı tüfekli saldırıda mahkeme kararı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 Ağustos 2025 tarihinde Hastane Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde motosikletli iki kişinin bulunduğu araçtan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu aralarında yoldan geçenlerin de bulunduğu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından yakalanan ve tutuklanan şüpheli Akın A. hakkında açılan davada mahkeme, sanığı ağır hapis cezalarına çarptırdı.

olayın gelişimi:

Olay günü motosikletle olay yerine gelen iki kişiden motosikleti kullananın kask taktığı, arkasında oturan Akın A.'nın ise pompalı tüfekle ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucunda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis ekipleri kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

mahkemenin verdiği cezalar:

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda heyet, sanık Akın A.'yı birden fazla kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırdı. Mahkeme, Berkay S. için 15 yıl, Emre Y. için 14 yıl 2 ay, Yahya K. için 11 yıl 8 ay, Mehmet Ali Y. için 12 yıl 6 ay, Yiğit Talha S. için 11 yıl 8 ay, Salih U. için 8 yıl 4 ay ve Erdal Ş. için 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Davada ayrıca silahla ilgili suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası daha hükmolundu. Mahkeme, tüm bu cezilerin birleşimiyle sanığın toplam 83 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 300 lira cezaya çarptırılmasına karar verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karar duruşmasında mahkeme heyetinin gerekçesi ve sanığın savunmasına ilişkin ayrıntılar dosyada yer alırken, hükümle birlikte soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin kayıtlar resmi belgelerde tutulmaya devam edecek.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MOTOSİKLETLE GELEN 2 KİŞİDEN ARKASINDA OTURAN ŞAHSIN POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇMASI SONUCU ARALARINDA YOLDAN GEÇENLERİN DE BULUNDUĞU 7 KİŞİNİN YARALANMASINA İLİŞKİN DAVADA SANIK AKIN A., TOPLAM 83 YIL 4 AY HAPİS VE 8 BİN 300 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI.