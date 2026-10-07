Pompalı tüfekli video okulda panik yarattı: 15 yaşındaki öğrenci adliyeye sevk edildi

olayın kısa özeti:

İstanbul Küçükçekmece'de, 6 Ekim'de yaşanan olayda bir lise öğrencisinin sınıf arkadaşlarının bulunduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfek görüntüsü içeren bir video paylaştığı ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edildi. Olay, okul yönetimi ve emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

gözaltı ve adli işlem:

Kimliği belirlenen 15 yaşındaki M.B., ikamet adresinde emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Öğrenci hakkında Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan işlem yapıldı ve bugün adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili dijital delil ve ifade incelemelerini yürüttü. Adliyeye sevkin ardından hukuki süreç resmî makamlar tarafından sürdürülecektir.

Küçükçekmece’de sınıf arkadaşlarını silahlı videoyla tehdit eden öğrenci adliyeye sevk edildi