Poreç'ten gümüş madalyayla dönen Tevfik Akkaş Aydın'a sevinç getirdi

Hırvatistan'ın Poreç kentinde düzenlenen European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonasında 50 kilogram kategorisinde mücadele eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Tevfik Akkaş, turnuvayı ikinci olarak tamamladı ve kentine büyük bir gurur yaşattı.

Müsabakadaki başarı:

50 kilogram kategorisinde ringe çıkan Akkaş, güçlü rakiplerle geçen zorlu maçlar sonucunda finale kadar yükseldi. Finalde elinde gümüş madalya ile ülkesine dönen milli sporcu, şampiyonada sergilediği performansla dikkat çekti. Avrupa ikinciliği, Akkaş'ın kariyerine uluslararası düzeyde önemli bir başarı daha ekledi.

Ziyaret ve teşekkür:

Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayan Tevfik Akkaş, dönüşün ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Ziyarette Akkaş'a antrenörü Yavuz Kılıç da eşlik etti. Milli sporcu, aldığı destekler için İl Müdürü Yığmatepe'ye teşekkürlerini iletti ve gelecek hedeflerine odaklandığını belirtti.

Bu sonuç, Aydın'da ve Türkiye'de genç boksörlerin uluslararası arenada varlık gösterdiğinin somut bir kanıtı olarak değerlendirildi. İl kurumları ve antrenör kadrosunun devam eden desteğinin, sporcuların başarılarında belirleyici olduğu vurgulanıyor.

AVRUPA İKİNCİSİ AKKAŞ, AYDIN’I GURURLANDIRDI