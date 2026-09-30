Posof’ta barınma sorunları eğitimi geçici olarak durdurdu: 154 öğrenci Ardahan'a yönlendirildi

Posof Meslek Yüksekokulu'nda öğretime geçici ara:

Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Posof Meslek Yüksekokulu (MYO)nda, ilçedeki yurtlarda yaşanan barınma sıkıntıları nedeniyle öğretim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Karar, öğrenciler ve yerel yetkililer arasında yürütülen görüşmelerin ardından alındı.

öğrencilerin şikayetleri:

MYO öğrencileri, ilçedeki KYK ve belediye yurtlarında ısınma, güvenlik ve altyapı sorunları bulunduğunu belirterek dersleri boykot etti. Öğrenciler, yaşanan problemlerin devam etmesi halinde devamsızlık yapmayacaklarını ve mağduriyetin giderilmesini talep etti.

yetkililerin müdahalesi ve alınan önlemler:

Üniversite yönetimi ile yerel yetkililerin devreye girmesinin ardından okulda eğitim faaliyetlerine ara verildi ve 154 öğrenci Ardahan il merkezine yönlendirildi. Yetkililer, bu yerleştirmenin öğrencilerin güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla alındığını açıkladı.

Ardahan Üniversitesi rektörlüğü yetkilileri, Posof MYO'nun kalıcı olarak kapatılmasının söz konusu olmadığını vurguladı; yapılan açıklamada, geçici tedbirlerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeye yönelik olduğu belirtildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve yurtlardaki eksikliklerin ne zaman giderileceği konusunda yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN POSOF MESLEK YÜKSEKOKULUNDA (MYO) YAŞANAN BARINMA VE YURT PROBLEMİ NEDENİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ. İLÇEDEKİ YURTLARIN FİZİKİ KOŞULLARINDAKİ YETERSİZLİKLER SEBEBİYLE MAĞDUR OLAN 154 ÖĞRENCİ ARDAHAN MERKEZE YÖNLENDİRİLDİ.