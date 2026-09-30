Dolar 48,9550 -0,12%
Euro 55,5545 +0,02%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.631,95 +0,64%
EUR/USD 1,1322 -0,10%
Brent Petrol 96,73 -1,33%
--°

Posof’ta barınma sorunları eğitimi geçici olarak durdurdu: 154 öğrenci Ardahan'a yönlendirildi

Posof Meslek Yüksekokulu'nda yurtlardaki ısınma, güvenlik ve altyapı sorunları nedeniyle öğretime geçici ara verildi; 154 öğrenci Ardahan'a gönderildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 22:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Posof’ta barınma sorunları eğitimi geçici olarak durdurdu: 154 öğrenci Ardahan'a yönlendirildi

Posof Meslek Yüksekokulu'nda öğretime geçici ara:

Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Posof Meslek Yüksekokulu (MYO)nda, ilçedeki yurtlarda yaşanan barınma sıkıntıları nedeniyle öğretim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Karar, öğrenciler ve yerel yetkililer arasında yürütülen görüşmelerin ardından alındı.

öğrencilerin şikayetleri:

MYO öğrencileri, ilçedeki KYK ve belediye yurtlarında ısınma, güvenlik ve altyapı sorunları bulunduğunu belirterek dersleri boykot etti. Öğrenciler, yaşanan problemlerin devam etmesi halinde devamsızlık yapmayacaklarını ve mağduriyetin giderilmesini talep etti.

yetkililerin müdahalesi ve alınan önlemler:

Üniversite yönetimi ile yerel yetkililerin devreye girmesinin ardından okulda eğitim faaliyetlerine ara verildi ve 154 öğrenci Ardahan il merkezine yönlendirildi. Yetkililer, bu yerleştirmenin öğrencilerin güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla alındığını açıkladı.

Ardahan Üniversitesi rektörlüğü yetkilileri, Posof MYO'nun kalıcı olarak kapatılmasının söz konusu olmadığını vurguladı; yapılan açıklamada, geçici tedbirlerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeye yönelik olduğu belirtildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve yurtlardaki eksikliklerin ne zaman giderileceği konusunda yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN POSOF MESLEK YÜKSEKOKULUNDA (MYO) YAŞANAN...

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN POSOF MESLEK YÜKSEKOKULUNDA (MYO) YAŞANAN BARINMA VE YURT PROBLEMİ NEDENİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ. İLÇEDEKİ YURTLARIN FİZİKİ KOŞULLARINDAKİ YETERSİZLİKLER SEBEBİYLE MAĞDUR OLAN 154 ÖĞRENCİ ARDAHAN MERKEZE YÖNLENDİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İskenderun'da gıda işletmelerine kapsamlı denetim
images

Yağmurlar durdu, İstanbul trafiği rahatladı
images

Polis öğrencileri tiyatro ile buluşturdu: 250 öğrenci 'İbiş’in Rüyası'nı izledi
images

Aksu'ya 9 hekim kapasiteli Fatma-Şevket Yüksel aile sağlığı merkezinin temeli at...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İskenderun'da gıda işletmelerine kapsamlı denetim

Yalova'da sanayi, tersane ve tarım adımları masaya yatırıldı

Konteyner kentte park halindeki otomobil gece yanınca sahibi hırsızlık iddiasında bulundu

İhale ve doğrudan temin soruşturmasında 59 gözaltı, Seçer de aralarında

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı