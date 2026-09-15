Posof'ta eğitim coşkusu: hafta davul zurnayla açıldı, 49 köyün öğrencileri merkeze taşınıyor

Kutlama ve yürüyüş etkinlikleri:

Ardahan’ın Posof ilçesinde İlköğretim Haftası, Posof İlkokulu öncülüğünde düzenlenen resmi tören ve ardından yapılan cadde yürüyüşüyle coşku içinde başladı. Etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi; müzik olarak davul zurna çalındı ve katılımcılar ilçe caddelerinde birlikte yürüdü.

Yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan grup, yöresel ezgiler eşliğinde halay çekerek yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcını kutladı. Tören katılımcıları, hem geleneksel ritüellerle hem de toplumsal dayanışma vurgusuyla günün anlamına uygun bir program gerçekleştirdi.

Taşımalı eğitim ağı ve köy okulları durumu:

Resmi tören sırasında ilçe eğitim yapılanmasına ilişkin veriler de paylaşıldı. Posof ilçesinde toplam 49 köy bulunduğu; ancak nüfus azalması ve göç gibi yapısal nedenlerle köylerdeki okulların büyük bölümünün kapalı olduğu belirtildi. İlçe genelinde köyler arasında faal okul olarak yalnızca Süngülü köyünde bir okulun bulunduğu kaydedildi.

Bu nedenle, köylerde ikamet eden öğrencilerin eğitim erişimini sağlamak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda taşımalı eğitim sistemi uygulanıyor. Öğrenciler her sabah servis araçlarıyla güvenli şekilde ilçe merkezindeki okullara getiriliyor; bu yöntem, köylerde eğitim imkânlarının sürdürülebilirliğini korumaya yönelik pratik bir çözüm sunuyor.

Neden taşımalı eğitim tercih ediliyor:

Yetkililer, köylerdeki azalan öğrenci sayısı ve bölgedeki demografik değişimler nedeniyle yerel okulların verimli şekilde açılamadığını vurguluyor. Taşımalı eğitim; hem eğitim hakkının devamlılığını sağlamayı hem de kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçlıyor. Aynı zamanda servis ulaşımının düzenlenmesiyle öğrencilerin güvenli yolculuk yapmaları öncelikli hale getiriliyor.

Posof'taki tören, hem eğitim yılının başlangıcına dair toplumsal bir kutlama niteliği taşıdı hem de ilçenin eğitim alt yapısına ilişkin mevcut durumu görünür kıldı. Davul zurna ve halayla başlayan hafta, yerel yönetim ve ailelerin ortak sorumluluğunu hatırlatan bir sahne sundu.

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNDE İLKÖĞRETİM HAFTASI, DÜZENLENEN RENKLİ VE COŞKULU ETKİNLİKLERLE BAŞLADI.