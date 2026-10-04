Posof'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması: 5 kişi yaralandı

Posof'ta trafik kazası

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen kazada, Posof-Türkgözü kara yolunun Posof çıkışı 2. kilometresi yakınlarında bir otomobil ile bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre; çarpışmaya karışan hafif ticari aracın plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve bölgedeki ilk müdahaleler kaza mahallinde yapıldı.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, durumlarına göre Posof ve Ardahan Devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma ve yol güvenliği çalışmaları polis ekiplerince sürdürülüyor.

ARDAHAN'IN POSOF İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 5 KİŞİ YARALANDI.