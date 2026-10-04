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Posof'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması: 5 kişi yaralandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde Posof-Türkgözü kara yolunun 2. kilometresinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Posof'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması: 5 kişi yaralandı

Posof'ta trafik kazası

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen kazada, Posof-Türkgözü kara yolunun Posof çıkışı 2. kilometresi yakınlarında bir otomobil ile bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre; çarpışmaya karışan hafif ticari aracın plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve bölgedeki ilk müdahaleler kaza mahallinde yapıldı.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, durumlarına göre Posof ve Ardahan Devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma ve yol güvenliği çalışmaları polis ekiplerince sürdürülüyor.

ARDAHAN&#039;IN POSOF İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA...

ARDAHAN'IN POSOF İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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