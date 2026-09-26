Posof'ta Yurtbekler köyünde samanlık yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyünde, Temcit Kaya'ya ait bir samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevlerin yükselmesi üzerine köy sakinleri ve acil müdahale ekipleri alarma geçti.

yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, samanların tutuşmasıyla başlayan yangın hızla yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile bölgedeki köylüler ortak çaba göstererek alevlerin civardaki evlere sıçramasını önledi. Müdahale sayesinde yerleşim alanına sirayet etmeden kontrol altına alındı.

müdahale ve soruşturma:

Yapılan müdahalelerin sonucunda yangın söndürüldü; ancak samanlık yanarak küle döndü. Olay yerinde güvenlik ve kolluk görevini üstlenen jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, söndürme çalışmalarında köy halkının desteğinin belirleyici olduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın kapsamına ilişkin detaylı değerlendirme jandarma ve ilgili birimler tarafından sürdürülecek. Bölgedeki vatandaşların yoğun katılımı, olayın daha büyük çapta zarar vermesini engelledi.

AARDAHAN'IN POSOF İLÇESİNE BAĞLI YURTBEKLER KÖYÜ'NDE ÇIKAN YANGINDA SAMANLIK ALEVLERE TESLİM OLDU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)