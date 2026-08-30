Posof'ta zafer bayramı törenlerle anıta çelenk bırakılarak kutlandı

Posof'ta 30 Ağustos törenle anıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde başlayan program, Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı; saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törenin akışı:

Programın sunuculuğunu yapan Piyade Üsteğmen Halil İbrahim Çolakın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Piyade Teğmen Yusuf Zengin yaptı. Tören kapsamında Üsteğmen Talha Öksüz tarafından günün anlam ve önemini vurgulayan bir şiir okundu.

Şehitlik ziyareti ve dualar:

Tören sonrası kortej ile Posof Şehitliği'ne gidildi; burada Kuran-ı Kerim okunarak şehitler ve gaziler için dualar edildi. Etkinlik, anma ve minnet duygularını öne çıkaran düzenlemelerle sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNDE COŞKUYLA KUTLANDI.