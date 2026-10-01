Poyraz fırtınası küçük ölçekli balıkçılığı limana bağladı

poyrazın deniz trafiğine etkisi:

İzmir'in Aliağa ilçesinde etkisini artıran şiddetli poyraz, küçük ölçekli balıkçılar için denize açılmayı imkânsız hale getirdi. Olumsuz hava şartları ve denizdeki kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgedeki birçok tekne güvenlik gerekçesiyle limana bağlandı.

Avlanma yapılamayan süreyi değerlendiren balıkçılar, teknelerdeki ağ ve ekipmanların bakım-onarımını yapıyor. Bu çalışmalar, hem olası zararları azaltmak hem de hava normale döndüğünde av seferlerine hızlı dönüş sağlamak amacıyla sürdürülüyor.

balıkçıların durumu:

Limanda bekleyen küçük ölçekli balıkçılar, bakım ve onarım çalışmalarına odaklanırken gelir akışındaki kesintinin etkilerini yönetmeye çalışıyor. Denizdeki sert rüzgârlar deniz trafiğini kısıtlayarak güvenliği ön plana çıkarıyor; balıkçılar ve ekipler, risk göz önünde bulundurularak hareket ediyor.

kooperatiften değerlendirme:

Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül ise bu dönemin tekrarlayıcı bir özellik taşıdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Aliağa’nın coğrafi konumu gereği bu aylarda kuzey rüzgarları ve poyraz oldukça şiddetli eser. Bu durum Aliağa’daki küçük ölçekli balıkçılığı her zaman olumsuz etkilemiştir. Şu anda hava muhalefeti ve şiddetli rüzgar nedeniyle teknelerimiz denize çıkamıyor. Fırtına dolayısıyla teknelerimizle limanda beklemekteyiz. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından balıkçılarımız yeniden denize açılacaktır".

Kooperatif yetkilileri, hava koşullarının düzenli olarak takip edildiğini ve güvenlik değerlendirmelerinin ardından av seferlerine yeniden başlanacağını belirtiyor. Balıkçıların teknik hazırlıkları tamamlamasıyla birlikte bölgedeki faaliyetlerin normale dönmesi bekleniyor.

ALİAĞA'DA POYRAZ FIRTINASI BALIKÇILARI LİMANA BAĞLADI