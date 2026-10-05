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Poyraz: il binası alımında kapora paralarını Fatih Keleş getirdi

‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasında Mustafa Can Poyraz, CHP İstanbul il binası alımında kaporayı Fatih Keleş'in getirdiğini savundu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 23:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Poyraz: il binası alımında kapora paralarını Fatih Keleş getirdi

Duruşmada savunma metni:

‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasının 28'inci gününde tutuksuz sanıklardan Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. İddianamede, suç gelirleriyle alındığı öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecine ilişkin görüntüler ve beyanlar yer almıştı.

Poyraz, duruşmada il binası alım sürecinin parti içinde uzun süredir konuşulan bir konu olduğunu, göreve geldikten sonra 2019'da başlatılan 'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyası döneminde binanın bulunduğunu ve satın alma işleminin bu süreçte gerçekleştirildiğini anlattı. Poyraz, kendisinin o sırada il başkanlığı bünyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığını belirtti.

Paraların kaynağı ve kapora iddiası:

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih Keleş'in valizlerle kaynağı belirsiz paralar getirdiği, Poyraz'ın da görüntülerde yer aldığı ifade edilmişti. Poyraz savunmasında, satın alma işlemi için il binasının avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde buluştuklarını, avukatın bir kısmını kaparo olarak nakit talep ettiğini ve kendilerinin de kaparo vermek üzere orada bulunduklarını söyledi.

Cumhuriyet savcısının, iddianamede bahsedilen 24 milyon TL bankadan gönderilme ve 17 milyon TL elden verilme iddialarına ilişkin sorusuna Poyraz, kaporanın verildiğini bildiğini belirtti. Savcı ayrıca, söz konusu bağışların IBAN'lara mı gönderildiği yoksa elden mi toplandığı yönünde soru yöneltti; Poyraz, siyasi partilerin bağış toplarken makbuz düzenlendiğini, ancak o kısımlarda bulunmadığını ve sadece o gün orada olduğunu ifade etti.

Fatih Keleş iddiası ve yargı süreci:

Savcının "Bu paralar nasıl getirildi?" sorusuna Poyraz, "Görüntülerde de görünüyor zaten. Fatih Keleş bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi" yanıtını verdi. Poyraz, konuya ilişkin ayrı bir yargılamanın da devam ettiğini ve kendisinin neden davaya dahil edildiğini tam olarak bilmediğini söyledi.

İddianamede Poyraz hakkında "suç geliri aklama" suçlaması yer alırken, duruşmada soru ve cevaplar üzerinden kapora, bağış mekanizmaları ve söz konusu görüntülerin yorumu tartışıldı. Dava süreci ve delillerin değerlendirilmesine yönelik yargılama devam ediyor.

‘EKREM İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ’ DAVASINDA, SUÇ GELİRLERİ İLE ALINDIĞI İDDİANAMEDE...

‘EKREM İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ’ DAVASINDA, SUÇ GELİRLERİ İLE ALINDIĞI İDDİANAMEDE BELİRTİLEN CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ SATIN ALIM SÜRECİNDE OLAY YERİNDE OLDUĞU BELİRLENEN TUTUKSUZ SANIK MUSTAFA CAN POYRAZ SAVUNMA YAPTI. SAVCININ, "BU PARALAR NASIL GETİRİLDİ? SORUSUNA SANIK POYRAZ, "GÖRÜNTÜLERDE DE GÖRÜNÜYOR ZATEN. FATİH KELEŞ BİZİM PARTİLİMİZDİR. FATİH KELEŞ GETİRDİ" YANITINI VERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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