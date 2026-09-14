Pozantı Akçatekir'de çağdaş güvenlik hizmeti hedefiyle jandarma karakolu temeli atıldı

yeni karakolun özellikleri:

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihkâm Birliği tarafından inşa edilecek yeni Jandarma Karakol Komutanlığı binasının temel çalışmaları başlatıldı. Binanın; 920 m2 alana sahip olacağı, iki katlı olarak planlandığı ve Akçatekir Gişeleri yanında, eski Bölge Trafik alanında yükseleceği bildirildi.

Projenin, bölgedeki güvenlik hizmetlerinin modern ve daha etkin şartlarda yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yapının konumu ve planlanan kapasitesi, bölge ihtiyaçları gözetilerek belirlendi.

tören ve inşaat süreci:

Temel atma töreninde, Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Adana İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muhammet Okur ve Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Musa Yabacı hazır bulundu. Tören sırasında yaklaşık 30 mikser beton dökülerek temel atma çalışmaları fiilen başlatıldı.

Yetkililer, inşaatın başlamasının ardından binanın yaklaşık 7 ay içinde tamamlanarak teslim edilmesinin planlandığını belirtti. Tamamlandığında yeni karakolun, bölgedeki asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNE YAPILACAK YENİ JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI BİNASININ TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.