Pozzecco'dan net hedef: şampiyonlar ligi zaferi ve ligde iddialı olmak

Gianmarco Pozzecco'nun medya günü değerlendirmesi

Galatasaray başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde bu sezonki hedeflerini ve takımın durumunu basın mensuplarıyla paylaştı. Pozzecco, Türkiye'de olmaktan ve ailesinin İstanbul'a gelmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eşinin ülkeyi ve insanları çok sevdiğini söyleyen başantrenör, kulübün rekabetçi bir yapı kurduğunu ancak takımda kapsamlı değişiklikler yapıldığını belirtti.

Kadro yapısı ve sportif hedefler:

Pozzecco, geçen sezondan kadroda sadece Buğra, Can ve Jerome'un tutulduğunu açıkladı. Bu nedenle zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden çalıştırıcı, birlikte kalıp oynadıkça takımın daha rekabetçi hâle geleceğini belirtti. Pozzecco, Hidayet Türkoğlu'nu tebrik ederek "Avrupa'daki en güçlü ligin Türkiye Ligi olduğunu düşünüyorum" dedi ve ligdeki rekabetin yüksekliğine işaret etti.

Eski profesyonel oyuncu kimliğini antrenörlüğe taşıdığına dikkat çeken Pozzecco, sahaya çıktıklarında her zaman en iyisini yapma sorumluluğu hissettiğini söyledi. Başlıca iddiaları net: Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Basketbol Süper Ligi'nde üst sıralarda olmak. Bu hedeflere ulaşmak istediğini, üzerinde baskı olduğunu ancak hayata karşı yaklaşımının her zaman kazanmaya dönük olduğunu vurguladı. Rakipler olarak Beşiktaş, Fenerbahçe, Efes ve Bahçeşehir'i işaret etti fakat iyimser olduğunu belirtti.

Taraftar faktörü ve saha içi yaklaşım:

Pozzecco, sezonun başarısı için en önemli unsurun taraftar olduğunu vurguladı. Sadece kendi seyircilerinin desteğiyle takımın tehlikeli ve güçlü bir yapıya dönüşeceğine inandığını söyledi. Geçen sezon bazı sonuçların taraftar katılımını olumsuz etkilediğini kabul eden Pozzecco, bunun değişmesi gerektiğini; hedeflerinin sezon başından sonuna kadar salonları doldurmak olduğunu ifade etti.

Oyuncularına maçlarda sarılmayı ve sevgi göstermeyi sürdüreceğini söyleyen çalıştırıcı, bu yaklaşımın kendi karakterinin bir parçası olduğunu belirtti. Pozzecco ayrıca Sinan Erdem'e geçişinin günlük düzenini çok değiştirmediğini, konaklama ve ulaşım açısından kendisi için uygun olduğunu anlattı.

53 yaşındaki başantrenör, sezon boyunca taraftarı takımın arkasında görmek istediklerini tekrar etti: "Bütün taraftarımızı bekliyoruz." Pozzecco, hem kulüp hem de şehir için yüksek hedefleri olduğunu ve bunun için hem kadro içindeki birlikteliğe hem de salonlardaki coşkuya ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

Özetle, Pozzecco'nun önceliği hem uluslararası arenada hem de yerel ligde iddialı bir Galatasaray oluşturmak; bu süreçte takım uyumu, yönetilen beklenti ve taraftar desteği belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni (BCL) kazanmak ve Basketbol Süper Ligi'nde de belli bir noktada olmak istediklerini söyledi.