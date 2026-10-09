Prangaları kırma zamanı: güvenlik, birlik ve bölgesel denge vurgusu

Selçuk Üniversitesi açılışında kapsamlı güvenlik ve birlik mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Selçuk Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde, ülkenin bir asırlık sorunları arasında önceliğin terörle mücadele olduğunu ve bu alanda önemli mesafe alındığını ifade etti. Program, Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonunda gerçekleştirildi. Kurtulmuş, konuşmasında üniversitenin tarihine, eğitime katkısına ve ülke gündemindeki güvenlik, dış politika ve toplumsal birlik konularına değindi.

terörle mücadelede gelinen nokta ve maliyetlerin hesabı:

Kurtulmuş, Cumhuriyetin ilk asrının en önemli sorunlarından birinin terör olduğunu belirterek bu mücadeleden kaynaklanan ağır bedellere dikkat çekti. Konuşmasında terörün Türkiye’ye maliyetini 2 trilyon doların üstünde olarak nitelendirdi ve sorunun yaklaşık 50 yıl sürdüğünü, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini vurguladı. Bu ağır faturanın ve şehitlerle gazilere mal olan kayıpların ardından, devlet aklı ile millet vicdanının bir araya gelmesi sonucunda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Kurtulmuş, terör örgütünün silahlı hareket kabiliyetinin azaldığına ilişkin sürecin, örgütün hem varlık hem de ideolojik olarak sürdürme imkânının kalmadığını gösterdiğini kaydetti. Bu süreçte İmralıdan yapılan açıklamaların, silahlı mücadelenin artık sürdürülemeyeceği ve örgütün kuruluş felsefesinin küresel ölçekte geçerliliğinin kalmadığına işaret ettiğini anlattı.

dünya siyaseti, bölgesel türbülans ve gücün belirlediği yeni denklem:

TBMM Başkanı, dünyadaki yapısal değişimleri ve coğrafyamızda yaşanan hızlı altüst oluşları da değerlendirdi. İki kutuplu sistemin sona ermesi, uluslararası kurumların ve kuralların gerilemesiyle birlikte güç kullanımının daha belirleyici hale geldiğini; bunun da bölge ülkelerini ve Türkiye’yi güçlü durmaya mecbur bıraktığını ifade etti. Kurtulmuş, güç kimdeyse onun daha rahat hareket ettiği bir küresel ortamın oluştuğunu, Türkiye’nin ise bu ortamda ayakları yere sağlam basarak tehditleri fırsata çevirecek bir akıl ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında örnekleyerek, bazı uluslararası gelişmelerin dünyayı ‘‘orman kanunları’’na benzetir şekilde dönüştürdüğünü ve böyle bir atmosferde ülke güvenliğinin iç ve dış politika bütünlüğüyle sağlanması gerektiğini vurguladı.

bölgesel krizler, israil değerlendirmesi ve birlik çağrısı:

Kurtulmuş, bölgedeki gerilimler bağlamında İsrail politikasını ele aldı. İsrail’in yayılmacı girişimlerine karşı uyarıda bulunan TBMM Başkanı, Gazze ve çevresinde yaşananların bölgedeki pek çok ülkeye ve uluslararası hukuka aykırı müdahaleler olduğunu belirtti. Arz-ı Mev'ud söylemine de sert tepki göstererek, bu coğrafyanın asli sahiplerinin Araplar, Türkler, Kürtler ve diğer unsurlar olduğunu; toprakların hiç kimseye ilâhî bir vaatle teslim edilmediğini söyledi.

Bu çerçevede Kurtulmuş, iç ayrışmalara prim verilmemesi gerektiğini; etnik, mezhepsel veya yaşam tarzı farklılıklarının milli menfaatler gözetilerek bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi ve ülke birliğinin önemine işaret etti. Ayrıca terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik tehditlerinin tamamen bertaraf edilmesinin öncelik olduğunu yineledi.

eğitim, Selçuk Üniversitesi ve yerel mesajlar:

Selçuk Üniversitesinin kuruluşundan bu yana 51 yıl geçtiğini, üniversitenin içinden birçok yeni yükseköğretim kurumunun çıktığını belirten Kurtulmuş, Selçuk Üniversitesi'nin bugün 60 bini aşkın öğrencisi ve bin 400'ü aşkın yabancı öğrencisi ile Anadolu’nun ortasında parlayan bir eğitim merkezi olduğunu söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi gibi kurumlara ev sahipliği yaptığını anımsatarak katkıda bulunanlara teşekkür etti ve üniversitenin dünya sıralamalarında daha üst yerlere çıkması temennisinde bulundu.

Konuşmasında geçmiş dönemlerde terörün sona erdirilmesi için çeşitli siyasetçilerin girişimlerinden de bahseden Kurtulmuş, rahmetli Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi isimlerin bu alandaki çabalarını hatırlattı ve bazı teşebbüslerin içeriden ve dışarıdan engellendiğini belirtti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da söz alarak devletin Terörsüz Türkiye hedefine yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeyi ülke huzurunun kalıcılaşması açısından kıymetli bulduklarını ifade etti. Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya’yı huzurun, kardeşliğin ve güvenin başkenti olarak tanımlayıp öğrencilere şehrin misafirperverliğini hatırlattı.

Kurtulmuş’un konuşması, hem terörle mücadeledeki kazanımların hem de dış politikada ve iç cephede ülke birliğinin önemine dair vurguların ön planda olduğu bir açılış konuşması olarak öne çıktı. TBMM Başkanı, devlet politikası haline gelen kararlılıkla iç kalenin tahkim edilmesi ve Türkiye’nin bölgesel aktör olarak güçlü duruşunu sürdürmesi mesajını tekrar etti.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDE (SÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’UN KATILIMIYLA YAPILDI. AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ, SULTAN ALPARSLAN KÜLTÜR MERKEZİ 30 AĞUSTOS SALONUNA GERÇEKLEŞTİRİLDİ