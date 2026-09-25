Prematüre ikiz bebekten Emir ameliyatla sağlığına kavuştu: baba Türkiye'ye minnettar

Ameliyat ve tedavi süreci:

Hatay'da doğan prematüre ikizlerden erkek bebek Emir, doğumundan kısa süre sonra gelişen karın şişliği ve dışkı yapamama şikâyetiyle takip altına alındı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde değerlendirilen ikizlerin doğum haftası 31 ve doğum ağırlığı yaklaşık bin 300 gram olarak kaydedildi.

Yapılan tetkiklerde Emir bebeğin bağırsaklarında bir bölümde geçiş problemi olduğu tespit edildi. Defne Devlet Hastanesinde ameliyatı gerçekleştirilen bebeği Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Begüm Pişiren opere etti. Operasyon sırasında, bağırsakların kendi içinde tıkanmasına yol açan bir durum saptandı ve cerrahi olarak o bölge açıldı.

Ameliyat esnasında aynı zamanda damar yolu oluşturmak amacıyla bilinen adıyla santral venöz kateteri (büyük damar yolu) takıldı. Op. Dr. Pişiren, operasyon sonrası bebeğin anne sütü almaya başladığını ve dışkılama fonksiyonunun düzeldiğini bildirerek, genel durumun toparlanma yönünde olduğunu aktardı.

Teknik zorluklar ve uygulanan yöntem:

Yenidoğanlarda, özellikle yaklaşık bin 300 gram ağırlığındaki bebeklerde damar yolu erişimi zorluk arz ediyor. Bu nedenle ekip, ultrason eşliğinde boyundan santral akses gerektiren bir yöntem uyguladı. Pişiren, işlemin ultrasonla yerinin teyit edilmesinin ardından güvenle kullanılabildiğini ve girişimin başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Operasyonun ardından Emir bebeğin karın şişliği geriledi, anne sütüyle beslenmeye başladı ve bağırsak fonksiyonları normale döndü. Tüm bu gelişmeler, yenidoğan yoğun bakım sürecindeki izlemin olumlu yönde ilerlemesini sağladı.

Aile ve duygular:

Aile, Suriye iç savaşının ardından 2013'te Türkiye'ye yerleşen ve 2022'de evlenen çiftten oluşuyor. Baba Cuma Külle (27), eşinin Halidiye Külle'nin (25) ve bebeklerin isimlerinin Emir ve Lamar olduğunu aktardı. Çiftin ikizleri Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Baba Cuma Külle, tedavi sürecinin başlamasıyla yaşadıkları kaygıyı anlatarak, ameliyatın ve sağlık çalışanlarının desteğinin ardından umutlarının arttığını söyledi. Külle, "Türkiye’nin her alanda destek vermesinden dolayı Türk milletinden memnunum" ifadeleriyle Türkiye'ye teşekkür etti ve durumun iyiye gittiğini vurguladı.

Hastane yetkilileri ve cerrahi ekip, yenidoğan bakımının kritik olduğu vakalarda erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor ve takibin devam ettiğini belirtiyor.

HATAY'DA 31 HAFTALIK VE BİN 300 GRAM AĞIRLIĞINDA DÜNYAYA GELEN PREMATÜRE İKİZ BEBEKLERDEN BİRİNİN BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI, DEFNE DEVLET HASTANESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞARILI AMELİYATLA GİDERİLDİ. ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. BEGÜM PİŞİREN TARAFINDAN AMELİYAT EDİLEN İKİZ BEBEKLERİN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.