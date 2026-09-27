Preveze mirasıyla enerji bağı vurgulandı

Bakan Bayraktar'tan anma ve enerji yatırımlarına dikkat çeken mesaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutladı. Bayraktar, tarihten alınan ilhamı güncel enerji politikalarına bağlayarak Türkiye'nin kurduğu deniz enerji kapasitesine vurgu yaptı.

enerji filomuzun bileşimi:

Bakan Bayraktar mesajında, Türkiye'nin deniz kaynaklarına yönelik faaliyeti ve filonun büyüklüğünü ön plana çıkardı. Buna göre Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri; su altı inşaat ve operasyon destek gemileriyle birlikte ülkenin enerji filosunu oluşturuyor. Bayraktar, bu yapı sayesinde bugün dünyanın dördüncü büyük enerji filosu pozisyonunda olunduğunu belirtti.

saha çalışmaları ve hedefler:

Saha faaliyetlerine ilişkin açıklamada, halihazırda 5 sondaj gemisinin Karadeniz'de doğal gaz üretimini artırmak üzere çalıştığı; Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin de bölgedeki sismik faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun yıl sonuna kadar devreye alınmasıyla Karadeniz üretiminin iki katına çıkarılarak yaklaşık 20 milyon metreküp seviyesine ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bakan Bayraktar, uluslararası çalışmalara da değinerek, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de CURAD-1 kuyusunda 7 bin 500 metre derinlik hedefiyle faaliyet gösterdiğini; diğer yandan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Bayraktar mesajında ayrıca şunları belirtti: 1538 yılında Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki donanmamızın Akdeniz’de kazandığı zafer, bugün Mavi Vatan’da yürüttüğümüz enerji bağımsızlığı mücadelemize ilham vermeyi sürdürüyor. Ecdadımızın Preveze’de yazdığı destanı, kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz. Adını Kaptan-ı Derya’dan alan sismik araştırma gemimizin de aralarında bulunduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimizle bugün dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve kendi ekipmanlarımızla 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye'yi inşa edene dek çalışacağız. Akdeniz’i bir Türk gölüne çeviren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun.

Bayraktar’ın paylaşımı, tarihsel bir anmayı güncel enerji hedefleriyle ilişkilendirerek hem milli denizcilik mirasını hatırlattı hem de yürütülen sondaj ve sismik faaliyetlerin önemini vurguladı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "AKDENİZ’İ BİR TÜRK GÖLÜNE ÇEVİREN ŞANLI PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN" DEDİ.