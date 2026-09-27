Preveze zaferi 488. yılında yerlilik ve yeni fırkateynlerle anıldı

Preveze anıldı; paylaşımda tarih ve sanayi birleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Görgün, 488 yıl önce Akdeniz’de tarihin akışını değiştiren donanmanın mirasının bugünün mühendislik gücüyle yaşatıldığını belirtti ve bu mirasın yerli savunma sanayiiyle geleceğe taşındığını ifade etti.

MİLGEM İSTİF fırkateynleri ve yerlilik oranı:

Görgün'ün paylaşımında, MİLGEM İSTİF sınıfı fırkateynler ön plana çıktı. Üç ayrı tersanede eş zamanlı inşa edilerek 2025 yılında denize indirilen ve yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip olan üç fırkateynin, Mavi Vatan sahasında birlikte seyir icra ettiği vurgulandı. Bu adım, Türkiye'nin deniz platformlarında tasarım, üretim ve entegrasyon alanlarında ulaştığı kapasitenin somut bir göstergesi olarak sunuldu.

Sanayi ekosistemi ve üretim kapasitesi:

Paylaşıma göre, savunma sanayii ekosistemi bugün Deniz Kuvvetleri ile birlikte dost ve müttefik ülkeler için 50’yi aşkın harp gemisini eş zamanlı olarak inşa ediyor. Farklı tersanelerde yürütülen projeler, yüzlerce yerli firmanın kabiliyetlerini bir araya getiriyor ve Türkiye'nin deniz platformlarında güçlü bir tedarik, entegrasyon ve üretim hattına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Görgün, Preveze’den bu yana süregelen denizcilik mirasının, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda millî mühendislik ile caydırıcı güce dönüştürüldüğünü belirtti. Mesajını kutlama dilekleriyle sonlandıran Görgün, Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Gününü tebrik etti ve yeni fırkateynler için "Yeni fırkateynlerimizin bahtı açık, pruvası neta olsun" temennisinde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Preveze Deniz Zaferimizin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun"