Preveze'nin hatırına: Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri'ne kabul

Bakan Güler'in kabulü:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki personeli kabul etti.
Görseller ve kurum paylaşımı:
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kabul anına ilişkin görüntülere yer verildiği bildirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL ERCÜMENT TATLIOĞLU VE BERABERİNDEKİ PERSONELİ KABUL ETTİ.
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