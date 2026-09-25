Dolar 48,9597 +0,02%
Euro 55,8746 +0,36%
Bist 12.905,63 +0,13%
Altın Gram 6.820,69 +0,82%
EUR/USD 1,1406 +0,23%
Brent Petrol 98,23 -1,99%
--°

Preveze'nin hatırına: Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri'ne kabul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ekibini kabul etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Preveze'nin hatırına: Bakan Güler'den Deniz Kuvvetleri'ne kabul

Bakan Güler'in kabulü:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki personeli kabul etti.

Görseller ve kurum paylaşımı:

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kabul anına ilişkin görüntülere yer verildiği bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DENİZ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL ERCÜMENT TATLIOĞLU VE BERABERİNDEKİ PERSONELİ KABUL ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris'i 12 aya yayma hedefiyle doğa odaklı turizme yöneliyor
images

mürüvvet-saadettin türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete girdi
images

Kartal katlı kavşağı ve fosil müzesi Kayseri protokolünün gündemindeydi
images

Çekmeköy’de mahalle dayanışmasını güçlendirecek yeni buluşma noktası açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mürüvvet-saadettin türkkan ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmete girdi

Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kartal katlı kavşağı ve fosil müzesi Kayseri protokolünün gündemindeydi

Kaymakam Ceylan üreticilerle Araban tarımını değerlendirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı