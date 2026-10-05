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Priştine'de yasama krizi sokaklara taştı: UÇK kararlarına tepki eylemi çatışmaya dönüştü

Priştine'de meclis önünde UÇK liderlerine verilen Lahey kararlarına tepki gösteren göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı; yasa değişikliği tartışması sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 21:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Priştine'de yasama krizi sokaklara taştı: UÇK kararlarına tepki eylemi çatışmaya dönüştü

Meclis önünde gerilim artırdı:

Priştine merkezindeki Kosova meclisi önünde toplanan göstericiler, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderleri hakkındaki Lahey kararlarına tepki gösterdi ve Kosova Özel Mahkemesi ile ilgili yasa değişikliğinin hızla kabul edilmesini talep etti. Gösteri kısa sürede yoğunlaşarak polisle çatışmaya dönüştü; bazı göstericiler meclis etrafındaki bariyerleri aşmaya çalıştı ve binalara çeşitli cisimler fırlatıldı.

Oylama ve prosedür ayrıntıları:

Meclis, Özel Mahkemeler ve Özel Savcılık Yasası'nda değişiklik öngören tasarıyı ilk okumada 91 oyla kabul etti. Oylamada ne ret ne de çekimser oy bulundu; ancak yasa henüz kesinleşmedi ve ikinci okuma ile nihai oylama gerekiyor. Protestocular ikinci okumanın da aynı gün yapılmasını talep ediyordu, bu talep meclis oturumunun sona ermesiyle karşılanmadı.

Oturum bitse de salon içinde bazı milletvekilleri, özellikle PDK ve AAK üyeleri, mecliste kalmaya devam etti. Dışarıdaki göstericiler ise milletvekillerinin binadan çıkmasına izin vermedi; bunun üzerine güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerilim tırmandı.

Siyasi uyuşmazlık ve zaman baskısı:

Olayların arka planında Başbakan Albin Kurti ile PDK Genel Başkanı Bedri Hamza arasındaki siyasi anlaşmazlık yer alıyor. PDK, yasanın ikinci okumada bugün kabul edilmesini isterken, Kurti ve Meclis Başkanı Albulena Haxhiu tarafı ise önce cumhurbaşkanı seçimi konusunda uzlaşma sağlanması gerektiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı seçimi için tanınan süre 6 Ekim'de sona eriyor; bu nedenle Özel Mahkeme Yasası ile cumhurbaşkanı seçimi aynı siyasi krizin içinde ilerliyor.

Yaşananlar, Kosova'da yasama süreçleri ile sokak gösterilerinin iç içe geçtiği bir dönemin işareti oldu. Meclis içindeki prosedürün tamamlanmaması ve liderler arasındaki uzlaşı eksikliği, kısa dönemde siyasi istikrarsızlık riskini artırıyor. Tarafların önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı, hem yasama takvimi hem de ülkenin siyasi dengeleri açısından belirleyici olacak.

KOSOVA’DA PROTESTOCULAR İLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ

KOSOVA’DA PROTESTOCULAR İLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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