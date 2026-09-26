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Priz şüphesiyle çıkan yangın Antakya’da en üst kattaki ailenin evinde hasar bıraktı

Antakya Saraykent'te prizden çıktığı değerlendirilen yangın, en üst kattaki 5 kişilik Suriyeli ailenin evinde maddi hasara yol açtı; yaralanma yok.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 08:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Priz şüphesiyle çıkan yangın Antakya’da en üst kattaki ailenin evinde hasar bıraktı

yangının çıkışı ve müdahale:

Hatay'ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının prizden ya da elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor. Alevler kısa sürede odayı sararken bir pencere üzerinden dışarıya sıçradı ve yangın hızlı şekilde yayıldı.

Bina sakinlerinin bağırışlarıyla uyanan 5 kişilik Suriyeli aile evden çıkarak can güvenliğini sağladı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında ailede yaralanma ya da can kaybı olmadığı bildirildi; evde ise maddi hasar oluştu.

görgü tanıkları ve ifadeler:

Bina sakini Sabahattin İşler, durumu şöyle aktardı: 'Apartmanda bir yangın çıktı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Şu anda yangın söndürüldü. Evin içi yanarak zarar gördü. 5’inci katta yangın çıktı, içeride aile de vardı ama onlara bir şey olmadı. Ben ev sahiplerine sorduğumda telefonlarının şarjdayken yangının çıktığını söylediler ve yangının oradan çıkmış olabileceğini ifade ettiler. Kesin bir sebep yok.'

Yetkililer ilk değerlendirmelerde elektrik kaynaklı olabileceğini bildirirken, yangının kesin nedeni yapılacak teknik inceleme ve soruşturma sonucunda belirlenecek. Olayda can kaybı olmaması sevindirirken, evde oluşan zarar aile için önemli bir kayıp olarak kaydedildi.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE 5 KİŞİLİK AİLENİN YAŞADIĞI EVDE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE 5 KİŞİLİK AİLENİN YAŞADIĞI EVDE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ODAYI SARDI. PRİZDEN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLEN YANGINDA EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, AİLE ÜYELERİ ÇEVREDEKİLERİN BAĞIRIŞLARI ÜZERİNE UYANARAK EVDEN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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