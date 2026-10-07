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Projeyle kurulan yuvalarda bebek sevinci

Niğde'de yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile aile ziyaretleri yapıldı; yeni doğan Güneş Eva ve Gökçe Meva'nın sevinci paylaşıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Projeyle kurulan yuvalarda bebek sevinci

Projeyle kurulan yuvalarda bebek sevinci

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlenen ve çocuk sahibi olan Efkal ve Songur ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Efkal ailesinin bebeği Güneş Eva ile Songur ailesinin bebeği Gökçe Meva'nın dünyaya geliş sevinci ailelerle paylaşıldı.

ziyaretin amacı ve kapsamı:

Kesler, ailelere hayırlı olsun dileklerini iletirken projenin amacının yalnızca evlilik sürecini desteklemekle kalmayıp, çocuk sahibi olduktan sonraki dönemde de ailelerin yanında olmak olduğunu vurguladı. Bu tür ziyaretlerin, sunulan desteklerin sahada görülmesi ve ailelerle birebir ilişki kurulması açısından önem taşıdığı belirtildi.

aile desteğinin önemi:

İl Müdürü Kesler, ailelerin yalnızca yuva kurma aşamasında değil, çocuk sahibi olduktan sonra da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Güçlü aile yapısının güçlü toplumun temeli olduğuna dikkat çekildi ve dünyaya gelen her çocuğun hem ailesi hem de toplum için önemli bir umut kaynağı olduğu dile getirildi.

EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ İLE KURULAN YUVALARDA BEBEK SEVİNCİ

EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ İLE KURULAN YUVALARDA BEBEK SEVİNCİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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