Dolar 48,8153 +0,01%
Euro 55,8564 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,83 -0,40%
EUR/USD 1,1439 -0,26%
Brent Petrol 100,13 -0,21%
--°

Proment: İlhan Fakılı kısa sürede milli takımın kilit ismi olacak

Gregory Proment, İlhan Fakılı'nın daveti hak ettiğini, Clermont'ta bitiricilik çalıştıklarını ve kısa sürede milli takımın kilit ismi olacağını söyledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Proment: İlhan Fakılı kısa sürede milli takımın kilit ismi olacak

Gregory Proment'in değerlendirmesi

Gregory Proment, Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı hakkında İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede genç oyuncunun A Milli Takım çağrısını hak ettiğini ve kısa vadede kadronun merkez oyuncularından biri olacağını söyledi. Proment, oyuncuyu Clermont'da son çalıştıranı olarak gelişim sürecini yakından izlediğini belirtti.

Gelişim ve bitiricilik çalışmaları:

Deneyimli teknik adam, İlhan'ın saha içi tercihleri ve özellikle kale önü bitiriciliğinde başlangıçta eksikleri olduğunu, bunları kapatmak için özel idmanlar yaptıklarını anlattı. Proment, zamanla oyuncunun karar mekanizmasındaki iyileşmenin belirgin hale geldiğini; bunun da Beşiktaş'taki skorer başlangıcını açıklayan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Clermont döneminde yapılan bu yoğun çalışmanın, oyuncunun gol süreçlerine doğrudan yansıdığını söyledi.

Pozisyon, taktik uyum ve takım içi etkileşim:

Proment, İlhan için en verimli bölgenin sol kanat olduğunu, 4-3-3, 4-2-3-1 veya 4-4-2 gibi düzenlerde çizgiye yakın oynadığında maksimumetki sağladığını dile getirdi. Teknik adam ayrıca Vincenzo Italiano'nun sistemine oyuncunun kolay uyum sağladığını ve taktik zekası sayesinde yeni rolünde sorun yaşamayacağını belirtti. Beşiktaş'ın hücum hattının kaliteli bir yapı olduğunu, oyuncuların birbirini besleyerek üretkenliği artıracağını ekledi.

Proment, İlhan'ın hem sportif hem de insani yönden gereken özelliklere sahip olduğunu, bu kombinasyonun milli takım düzeyinde öne çıkmasını sağlayacağını ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca oyuncunun potansiyeline dikkat çekerek yakın zamanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de takibe alabileceğini söyledi. Bu uyarı, genç futbolcunun performansının ilerleyen dönemde uluslararası dikkat çekeceğinin işareti olarak yorumlanabilir.

Özetle, Proment'in değerlendirmesi İlhan Fakılı'nın çağrıyı hak ettiği, saha içi eksiklerine yönelik çalışmalardan somut ilerleme kaydettiği ve kısa sürede A Milli Takım için kilit bir isim haline gelebileceği yönünde oldu.

İLHAN FAKILI

İLHAN FAKILI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın BBSK hazırlık maçında Bergama Belediyespor'u 3-1 yendi
images

Mardin 1969'dan Kayserispor taraftarlarına suç duyurusu: stat koltukları kırıldı...
images

Cimnastik federasyonuna ait modern tesis Ankara'da hizmete girdi
images

Okul çıkışı sporu seçiyorlar: Muğla'da gençler ücretsiz branşlarla buluşuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği