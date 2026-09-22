Proment: İlhan Fakılı kısa sürede milli takımın kilit ismi olacak

Gregory Proment'in değerlendirmesi

Gregory Proment, Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı hakkında İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede genç oyuncunun A Milli Takım çağrısını hak ettiğini ve kısa vadede kadronun merkez oyuncularından biri olacağını söyledi. Proment, oyuncuyu Clermont'da son çalıştıranı olarak gelişim sürecini yakından izlediğini belirtti.

Gelişim ve bitiricilik çalışmaları:

Deneyimli teknik adam, İlhan'ın saha içi tercihleri ve özellikle kale önü bitiriciliğinde başlangıçta eksikleri olduğunu, bunları kapatmak için özel idmanlar yaptıklarını anlattı. Proment, zamanla oyuncunun karar mekanizmasındaki iyileşmenin belirgin hale geldiğini; bunun da Beşiktaş'taki skorer başlangıcını açıklayan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Clermont döneminde yapılan bu yoğun çalışmanın, oyuncunun gol süreçlerine doğrudan yansıdığını söyledi.

Pozisyon, taktik uyum ve takım içi etkileşim:

Proment, İlhan için en verimli bölgenin sol kanat olduğunu, 4-3-3, 4-2-3-1 veya 4-4-2 gibi düzenlerde çizgiye yakın oynadığında maksimumetki sağladığını dile getirdi. Teknik adam ayrıca Vincenzo Italiano'nun sistemine oyuncunun kolay uyum sağladığını ve taktik zekası sayesinde yeni rolünde sorun yaşamayacağını belirtti. Beşiktaş'ın hücum hattının kaliteli bir yapı olduğunu, oyuncuların birbirini besleyerek üretkenliği artıracağını ekledi.

Proment, İlhan'ın hem sportif hem de insani yönden gereken özelliklere sahip olduğunu, bu kombinasyonun milli takım düzeyinde öne çıkmasını sağlayacağını ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca oyuncunun potansiyeline dikkat çekerek yakın zamanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de takibe alabileceğini söyledi. Bu uyarı, genç futbolcunun performansının ilerleyen dönemde uluslararası dikkat çekeceğinin işareti olarak yorumlanabilir.

Özetle, Proment'in değerlendirmesi İlhan Fakılı'nın çağrıyı hak ettiği, saha içi eksiklerine yönelik çalışmalardan somut ilerleme kaydettiği ve kısa sürede A Milli Takım için kilit bir isim haline gelebileceği yönünde oldu.

İLHAN FAKILI