Prostat kanserinde sessiz ilerleyişe karşı düzenli tarama şart

Prostat kanserinde erken tanının önemi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanları Prof. Dr. Mehmet Solakhan ve Doç. Dr. Osman Barut prostat kanserinde erken tanının tedavi başarısı ve yaşam süresi açısından belirleyici olduğunu vurguluyor. Özellikle 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşılan değerlendirmelerde, hastalığın çoğunlukla erken evrede belirti vermediği, bu nedenle düzenli kontrollerin önem taşıdığı bildirildi.

Erken evre çoğunlukla belirti vermez:

Prof. Dr. Mehmet Solakhan hastalığın erken dönemlerinde yakınma oluşturmayabileceğini belirterek yalnızca şikâyet ortaya çıktığında doktora başvurmanın riskli olduğunu söyledi. Solakhan, hastanın yaşı ve kişisel risk faktörleri doğrultusunda periyodik ürolojik değerlendirmelerin hayat kurtarıcı olabileceğini ifade etti. Aile öyküsü bulunan kişilerde dikkatli olmanın önemine özellikle dikkat çekildi.

İdrar şikâyetleri ihmal edilmemeli:

Doç. Dr. Osman Barut ise idrar yapmada zorlanma, idrar akışının zayıflaması, sık idrara çıkma veya gece idrara kalkma gibi belirtilerin farklı prostat hastalıklarında da görülebildiğini, bu semptomların uzun süre devam etmesi halinde mutlaka üroloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti. Barut, bu yakınmaların her zaman kanser anlamına gelmediğini ancak takip ve değerlendirme gerektirdiğini belirtti.

Her iki uzman da değerlendirme sürecinin kişiye özel planlandığını, hastanın yaşı, aile öyküsü, genel sağlık durumu ve klinik bulguların birlikte ele alındığını vurguladı. Bu yaklaşımın hem tanı hem de tedavi kararlarında daha doğru sonuçlar verdiği aktarıldı.

PSA testi ve muayene birlikte değerlendiriliyor:

Uzmanlar prostat kanseri taramasında PSA kan testi ve hekim tarafından yapılan ürolojik muayenenin temel araçlar olduğunu, gerekli görüldüğünde ileri görüntüleme ve biyopsi gibi ilave yöntemlere başvurulabildiğini belirtti. Tek bir testin tüm hastalar için yeterli olmayabileceği, tanı ve takip planının hekimin değerlendirmesine göre şekilleneceği ifade edildi.

Sonuç olarak Prof. Dr. Mehmet Solakhan ve Doç. Dr. Osman Barut erkeklerin özellikle 50 yaş üzeri veya aile öyküsü bulunanların düzenli kontrollerini ertelememeleri gerektiğini, farkındalık günlerinin bu bilinçlenmeyi artırmak için fırsat sunduğunu vurguladılar.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANLARI PROF. DR. MEHMET SOLAKHAN VE DOÇ. DR. OSMAN BARUT,