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Prostat mitlerine karşı uzman uyarısı: ne zaman kontrole gitmelisiniz

Op. Dr. Ali Eroğlu, prostatla ilgili yaygın yanlışları düzeltiyor: düzenli kontroller, doğru PSA değerlendirmesi ve modern cerrahi seçenekleri önem taşıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Prostat mitlerine karşı uzman uyarısı: ne zaman kontrole gitmelisiniz

Uzman uyarısı: düzenli takip hayat kurtarıyor

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Eroğlu, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü çerçevesinde prostatla ilgili toplumda dolaşan yanlış kanılara karşı uyarılarda bulundu. Dr. Eroğlu, erken evrede yakalanan prostat kanserinde tedavi başarısının yüksek olduğunu vurgulayarak, kanser korkusuyla muayeneden kaçılmaması gerektiğini söyledi.

Uzman, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı erkeklerin 50 yaş itibarıyla, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerin ise 40-45 yaş arasında rutin kontrole ve PSA testine başlamasının önemine dikkat çekti.

Prostatla ilgili sık yayılan yanlışlar:

1. Ayakta idrar yapmak prostatı büyütür veya kanser yapar: Bu inanışın bilimsel bir temeli yoktur. Ayakta ya da oturarak idrar yapma tercihi, prostat hastalığı riskiyle ilişkilendirilmemiştir; tamamen kişisel konfor meselesidir.

2. Kabak çekirdeği ve bitki çayları prostatı küçültür: Bu gıdalar genel sağlık için yararlı olabilir ancak prostatı küçülttüğüne veya kanseri tedavi ettiğine dair güçlü bilimsel kanıt yoktur. Bu tür ürünler tıbbi tedavinin yerine geçemez.

3. Yüksek PSA kesin kanser demektir: PSA seviyesinin yükselmesinin tek açıklaması kanser değildir. İdrar yolu enfeksiyonu, prostat iltihabı (prostatit), iyi huylu prostat büyümesi veya yakın zamanda gerçekleşen cinsel ilişki gibi durumlar PSA’yı geçici olarak artırabilir; bu nedenle sonuçlar bağlamında dikkatli değerlendirme gerekir.

4. Prostat ameliyatı sonrası cinsel yaşam biter: Modern cerrahi yaklaşımlar, özellikle robotik, laparoskopik ve sinir koruyucu teknikler, idrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların korunmasını büyük oranda mümkün kılmaktadır. Cerrahi sonuçları hastaya özel durumlara göre değerlendirilir.

Belirtileri önemseyin, muayeneden kaçmayın:

Sık idrara çıkma, gece uyanma veya idrar akışında zayıflama gibi değişikliklerin yaşlılığa bağlanmaması gerektiğini belirten Dr. Eroğlu, parmakla yapılan muayenenin (DRE) birkaç saniye süren ve çoğunlukla ağrısız bir işlem olduğunu hatırlattı. Erken teşhis, tedavi seçeneklerini ve başarı şansını artırır; bu yüzden belirtiler görülürse ya da risk faktörü varsa düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.

Dr. Eroğlu’nun açıklamaları, toplumdaki endişe ve yanlış bilgilerin giderilmesi ve erkeklerin sağlık kontrollerine teşvik edilmesi açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI OP. DR. ALİ EROĞLU

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI OP. DR. ALİ EROĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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