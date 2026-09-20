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Protestolar: Paris ve birçok kentte polislerin silah kullanımına itiraz

Paris'te binlerce kişi, polis ve jandarmanın silah kullanma yetkisini genişleten tasarıyı protesto ederek Cumhuriyet Meydanı'ndan Bastille'e yürüdü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 21:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Protestolar: Paris ve birçok kentte polislerin silah kullanımına itiraz

Paris'te kitlesel yürüyüş

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis ve jandarmaların silah kullanma yetkilerine ilişkin yeni düzenlemeye karşı sokaklara çıktı. Göstericiler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Bastille Meydanı'na kadar yürüdü ve yürüyüş boyunca polis şiddetine ve tasarıya tepki gösteren sloganlar attı.

Kortejde sıkça duyulan sloganlar arasında "Öldürme iznine hayır" ve "Polis dokunulmazlığına hayır" yer aldı; aynı zamanda hükümete yönelik eleştiriler de öne çıktı.

Tasarının içeriği ve yasama süreci:

Gösterilerin merkezinde bulunan yasa tasarısı, polis ve jandarmaların silah kullanma yetkilerini yeniden düzenlemeyi öngörüyor. Metin, Ulusal Meclis tarafından 7 Temmuz'da kabul edildi ve yasama sürecinin devamında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor.

Aynı dönemde Ulusal Meclis'in internet sitesinde tasarıya karşı başlatılan dilekçeye yaklaşık 730 bin imza toplandığı, dilekçenin ilgili Hukuk Komisyonu milletvekillerine sunulduğu bildirildi.

Ülke genelinde yayılım ve destek:

Protestolar Paris'le sınırlı kalmayarak Marsilya, Lyon, Lille, Rennes, Caen, Lorient, Carcassonne ve Annecy gibi kentlere de yayıldı. Paris'teki yürüyüşe Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Birliği ve Sulh Hakimleri Sendikası başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Ayrıca, aralarında Sosyalist Parti ve diğer siyasi oluşumların bulunduğu yaklaşık 150 kuruluş ortak çağrıya destek verdiği kaydedildi. Gösteriler öncesinde İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in güvenlik güçlerinden eylemler sırasında "özel dikkat" göstermelerini istediği belirtildi.

Gösteriler, tasarıya yönelik geniş halk tepkisini ve sivil toplumun yoğun itirazını gözler önüne sererken, yasama sürecinin ilerleyen aşamalarında tartışmaların sürmesi bekleniyor.

FRANSA&#039;NIN BAŞKENTİ PARİS&#039;TE BİNLERCE KİŞİ, POLİS VE JANDARMALARIN SİLAH KULLANMA YETKİLERİNE...

FRANSA'NIN BAŞKENTİ PARİS'TE BİNLERCE KİŞİ, POLİS VE JANDARMALARIN SİLAH KULLANMA YETKİLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMEYE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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