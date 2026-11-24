Programda duygusal anlar

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. İl protokolü ve öğretmenlerin bir araya geldiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından konuşmalar, öğrenci şiirleri ve müzik dinletisi ile sürdü.

Program akışı

Tören kapsamında yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletileri sunuldu. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemine vurgu yapan konuşmalarda, eğitime verilen değer ve öğretmenlerin hayatlardaki izleri öne çıkarıldı. Etkinlik, aday öğretmenlerin yemin töreni ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi gibi geleneksel bölümlerle devam etti.

Protokolün öğretmenleriyle buluşması

Programın en etkileyici anı, protokol üyelerinin sahnede karşılaştıkları sürpriz konuklarla yaşadığı duygusal buluşmaydı. Vali Numan Hatipoğlu'nun öğretmeni Süleyman Gerçek, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öğretmeni Mustafa Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün öğretmeni Mustafa Metin Sakancı programa davet edildi. Yıllar sonra öğretmenlerini karşılarında gören protokol üyeleri şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı; sahnede duygusal anlar ve hasret giderme görüntüleri oluştu.

Başkan Şerifoğulları, öğretmenlerin kalıcı izine dikkat çekerek, "Her insanın hayatında bir öğretmenin bir emeği var. Her insanın hayatında bir öğretmenin sesi var. Her öğretmenin gönlünde bir öğretmenin izi var. Verilen bazı bilgiler insanlar tarafından unutulabilir ama insanın gönlüne dokunan hayatına yön veren öğretmenler asla unutulmuyor. Hocamda bizim kalbimizde hep yer edinen değerli ve kıymetli hocalarımızdan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Günün sonunda aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi ve çeşitli ödül törenleriyle program sonlandı. Etkinlik, hem resmi protokolün hem de eğitim camiasının bir arada anıldığı, öğretmenlere yönelik saygı ve minnet duygusunun öne çıktığı bir gün olarak kayda geçti.

Elazığ protokolüne Öğretmenler Günü’nde anlamlı sürpriz