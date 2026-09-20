Protokolün düdüğüyle Kayseri halk koşusu yüzlerce kişiyi buluşturdu

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu halk koşusu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Halk Koşusu, protokol üyelerinin başlangıç düdüğünü çalmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Etkinlikte hem kamu görevlileri hem de çok sayıda vatandaş bir araya gelerek parkuru birlikte kat etti.

protokol ve katılımcılar:

Start törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile diğer protokol üyeleri katıldı. Koşu öncesinde katılımcılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ısınma hareketleriyle hazırlandı. Protokol üyeleri, başlangıç düdüğünden sonra halkla beraber parkuru koşarak etkinliğe eşlik etti.

başkan ve valinin mesajları:

Memduh Büyükkılıç, katılımcılara teşekkür ederek, 'Sizler Kayserimizi canlandırdınız, bereketlendirdiniz. Halk koşumuza verdiğiniz bu destek ile halkla birlikte hep beraber Kayserimize en büyük zenginliği kazandırdınız' ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca önceki yarışlarda sürecin tamamlanamayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve 'Genç Dostu Şehir' ödülüne atıf yaparak şehrin spora verdiği desteği vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise etkinliğin hem şehir hem de katılımcılar için kıymetli olduğunu belirterek, Kayseri'nin 'dünya spor başkenti' olma hedefi için emek verenleri takdir etti.

Konuşmaların ardından protokolün start düdüğü ile başlayan Halk Koşusu, yüzlerce katılımcının katılımıyla sürdü. Etkinlik, şehir merkezinde halkın spor yapma alışkanlığını teşvik etmeyi ve toplumsal katılımı artırmayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI KAYSERİ YARI MARATONU HALK KOŞUSU, PROTOKOL ÜYELERİNİN BAŞLANGIÇ DÜDÜĞÜNÜ ÇALMASI İLE START ALDI.