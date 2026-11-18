Proje ilerleyişi:

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahil yolundaki yoğunluğu azaltmak amacıyla planlanan Pulathane Bulvarının ikinci etabı hızla ilerliyor. Bulvar, Yıldızlıdan başlayıp ilçenin güneyinden batıya doğru uzanıyor ve şu an Yıldızlı ile Söğütlü geçişleri ulaşımda kullanılıyor.

İkinci etapta ise Yeni Mahalle ile Kavaklı Mahallesi arasındaki bağlantı üzerinde çalışılıyor. Güzergahta ekipler, yeni otogara erişimi sağlayacak kavşağa kadar yol açma çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlantı tamamlandığında, otogar ile ilçenin iç kesimleri arasında doğrudan ve sahil yolunu baypas eden bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

Bağlantı yolunun tamamlanması ayrıca Pulathane Bulvarının Adalet Sarayına erişimde de alternatif bir güzergah oluşturmasını mümkün kılacak. Özellikle Yıldızlı, Söğütlü ve Yeni Mahalle yönünden gelen vatandaşlar sahil yolundaki yoğunluğa girmeden adliyeye ulaşabilecek.

Başkan Ekim'in değerlendirmesi:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kavaklı bağlantısının ilçe içi ulaşıma önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ekim, mahalleler arası ulaşımın çoğu zaman sahil yoluna inildiğini, yaz aylarında yaşanan yoğunluğun belli olduğunu belirterek Pulathane Bulvarı'nın Yıldızlı ve Söğütlü bölümlerine Kavaklı bağlantısının eklendiğini ifade etti.

Ekim, vatandaşların günlük işlerini yaparken yolda daha az zaman geçirmesi ve hedeflerine rahatça ulaşması için çalıştıklarını belirtti ve kavşağa kadar yolun açılmasını bağlantının tamamlanması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ayrıca çalışmaların sahada yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla her aşamanın değerlendirildiğini söyledi.

Başkan Ekim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğluna, projeye destek veren Karayolları ekiplerine ve sahada emek veren herkese teşekkür ederek Pulathane Bulvarı kavşak bağlantısının tamamlanıp kullanıma sunulmasına dek çalışmaları takip edeceklerini belirtti.

TRABZON’UN AKÇAABAT İLÇESİNDE SAHİL YOLUNDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMASI HEDEFLENEN PULATHANE BULVARI’NIN İKİNCİ ETABINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.