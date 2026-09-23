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Pülümür yolunda beklenmedik karşılaşma: anne ayı ve 3 yavrusu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir sürücü yol kenarında anne ayı ve 3 yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi; hayvanlar kısa süre sonra gözden kayboldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 01:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Pülümür yolunda beklenmedik karşılaşma: anne ayı ve 3 yavrusu

Tunceli'de yol kenarında ayı ailesi görüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde seyir halindeki bir vatandaşın yol kenarında fark ettiği ayı ailesi, cep telefonuyla kayda alındı. O anlar bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından da dikkat çekti.

görüntüleri kaydeden kişi:

Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Ali Hıdır Çelik ilerlerken yol kenarında bir anne ayı ve 3 yavru gördü. Çelik, durumun kayda geçirilmesi için cep telefonu kamerasını kullanarak görüntü aldı.

hayvanların akıbeti:

Doğal yaşam alanlarında görülen anne ayı ve yavruları, gözlemlendikten sonra kısa süre içinde bölgeden ayrıldı ve gözden kayboldu. Olayla ilgili başka bir müdahale ya da ek bilgi paylaşılmadı.

TUNCELİ&#039;DE ANNE AYI VE 3 YAVRU GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ'DE ANNE AYI VE 3 YAVRU GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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