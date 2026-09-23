Pülümür yolunda beklenmedik karşılaşma: anne ayı ve 3 yavrusu

Tunceli'de yol kenarında ayı ailesi görüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde seyir halindeki bir vatandaşın yol kenarında fark ettiği ayı ailesi, cep telefonuyla kayda alındı. O anlar bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından da dikkat çekti.

görüntüleri kaydeden kişi:

Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Ali Hıdır Çelik ilerlerken yol kenarında bir anne ayı ve 3 yavru gördü. Çelik, durumun kayda geçirilmesi için cep telefonu kamerasını kullanarak görüntü aldı.

hayvanların akıbeti:

Doğal yaşam alanlarında görülen anne ayı ve yavruları, gözlemlendikten sonra kısa süre içinde bölgeden ayrıldı ve gözden kayboldu. Olayla ilgili başka bir müdahale ya da ek bilgi paylaşılmadı.

TUNCELİ'DE ANNE AYI VE 3 YAVRU GÖRÜNTÜLENDİ