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Pülümür'de ayılar ilçe merkezine yakın bölgede görüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan ayılar, ilçe merkezine yakın bölgede yiyecek ararken görüntülendi ve ardından kayboldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 00:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Pülümür'de ayılar ilçe merkezine yakın bölgede görüldü

Pülümür'de ayılar ilçe merkezine yakın bölgede görüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, ilçe merkezine yakın bir alanda ayıların yiyecek ararken görüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri kaydeden Sezer Aksöyek, aracıyla seyir halindeyken yol kenarında yiyecek arayan ayıları fark ettiğini ve cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini aktardı.

görüntülerin kaydedilme anı:

Kayda yansıyan sahnelerde ayıların yol kenarında yiyecek aradığı ve kısa süreli gözlemlendiği görülüyor. Kayıt, bölgedeki gözlemlerin anlık bir görüntüsünü sunuyor.

ayların davranışı ve son durumu:

Bir süre bölgede yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

TUNCELİ’DE AYILAR İLÇE MERKEZİNDE YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ’DE AYILAR İLÇE MERKEZİNDE YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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