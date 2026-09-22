Pülümür'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası köy dışında sağ bulundu

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Doğanpınar köyünde dün sabah saatlerinde evinden çıkan 83 yaşındaki Alzheimer hastası H.D. yakınlarının haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Arama kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda H.D., köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Bildirim ve müdahale:

Yakınlarının yaptığı ihbar üzerine ekiplerin sevk ve arama faaliyetleri sonucunda kişi sağ olarak bulunmuş olup, olayın tespit ve müdahale süreci ihbar doğrultusunda gerçekleşti.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE DÜN SABAH İTİBARİYLE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 83 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDU.