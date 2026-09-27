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Pülümür'de nadir melanistik sincap doğal ortamında görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaban hayatını takip eden Sezer Aksöyek, melanistik (kara) sincap görüntüleyerek bölgenin zengin yaban yaşamına dikkat çekti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 01:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Pülümür'de nadir melanistik sincap doğal ortamında görüntülendi

Pülümür'de nadir melanistik sincap doğal ortamında görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Türkiye'de yaygın olmayan melanistik (kara) sincap doğal yaşamında görüldü. Bölgedeki yaban hayatını izleyen Sezer Aksöyek tarafından kaydedilen görüntüler, türün siyah tüyleriyle kısa süreliğine ağaçta durduğunu ve ardından çevresine karıştığını gösteriyor.

görüntülerin kaynağı ve ayrıntılar:

Görüntüyü kaydeden Sezer Aksöyek, sincapın yakından gözlemlenebildiğini ancak doğal davranışını bozmamak için müdahale edilmediğini belirtti. Kayıtta, melanistik (kara) sincap kısa süreli bir duraklamanın ardından ağaçların arasında kayboluyor; bu, türün insanlardan kaçınan yapısına uygun bir davranış olarak değerlendiriliyor.

bölgenin yaban hayatındaki yeri:

Pülümür'de tespit edilen bu görüntü, bölgenin zengin yaban hayatına bir örnek olarak öne çıkıyor. Yerel izleme çalışmaları ve doğa fotoğrafları, nadir türlerin belgelenmesi açısından önem taşıyor; bu tür kayıtlar, hem bilimsel izleme hem de koruma farkındalığı açısından değerli veriler sağlıyor.

Gözlemler, sincap gibi küçük memelilerin bile doğal alanlarında korunmasının kritik olduğunu hatırlatıyor. Kayıtların paylaşılması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve gerekli koruma önlemlerinin değerlendirilmesi için faydalı oluyor.

TUNCELİ&#039;DE NADİR GÖRÜLEN KARA SİNCAP GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ'DE NADİR GÖRÜLEN KARA SİNCAP GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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