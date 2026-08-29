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Pülümür'ün karanlığında nadir bir misafir: vaşak görüntülendi

Fotokapan, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde gece vakti nesli tehdit altında olan vaşağı kaydetti; görüntüler bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gösterdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Pülümür'ün karanlığında nadir bir misafir: vaşak görüntülendi

Pülümür'de fotokapana yansıyan vaşak

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kurulan fotokapan, gece saatlerinde nadir görülen bir misafiri görüntüledi. Kurulan tuzak kamerasına takılan vaşak, bir süre bölgeyi dolaştıktan sonra karanlıkta kayboldu. Kayıt, yöredeki doğal yaşamın çeşitliliğine dair somut bir iz sundu.

fotokapan kayıtları:

Fotokapanı kuran Sezer Aksöyek tarafından elde edilen görüntülerde, hayvanın hareketleri sessiz ve temkinli olarak yansıyor. Kamera, gece saatlerinde aniden ortaya çıkan vaşağın birkaç karelik görüntüsünü kaydetti; kayıtlarda hayvanın bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

bölgedeki yaban hayatı:

Doğal yaşam alanlarıyla bilinen Pülümür'de vaşağın fotokapana yakalanması, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Nesli tehdit altında bulunan bu türün gözlemlenmesi, yerel ekosistemin korunmasının önemini ve bölgedeki tür çeşitliliğinin değerini hatırlatıyor.

DOĞANIN ÖZEL AVCISI &quot;VAŞAK&quot; TUNCELİ’DE GÖRÜNTÜLENDİ

DOĞANIN ÖZEL AVCISI "VAŞAK" TUNCELİ’DE GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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