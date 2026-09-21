Pursaklar'da aşıklardan gazilere vefa buluşması

Pursaklar'da aşıklar buluşması:

Pursaklar Belediyesi tarafından Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen Aşıklar Buluşması duygu yüklü anlara sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen aşıkların katıldığı programda, gaziler ve şehitler dualarla ve türkülerle yad edildi. Aşıklık geleneğinin temsilcileri sazları ve sözleriyle etkinliğe renk katarken, seslendirdikleri eserlerle vatan sevgisi ve minnet duygusu ön plana çıktı.

Programın içeriği ve vurgular:

Etkinlikte aşıklar, Anadolu'nun sözlü kültür geleneğini yansıtan eserler seslendirdi. Performanslarda yer alan türküler ve anmalar, gazilerin fedakarlıklarının hatırlanmasına ve genç kuşaklara aktarılmasına odaklandı. Katılımcılar arasında gaziler ve aileleri de yer alarak anma törenine eşlik etti.

Başkan çetin'in mesajı:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 'Bugün burada sazın ve sözün gücüyle kahramanlarımızı yad ettik' sözleriyle programın anlamını özetledi. Çetin, gazilerin bağımsızlık ve vatan bütünlüğü için yaptıkları fedakarlıkları hatırlatıp, hatıralarının gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve aşıklığın dile getirdiği vefanın önemini vurguladı.

Programa Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, gaziler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ertuğrul Çetin programda emeği geçenlere ve katılan vatandaşlara teşekkür etti.

PURSAKLAR BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE AŞIKLAR BULUŞMASI DÜZENLENDİ.